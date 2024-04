CMSystem vai em busca de mais cinturões para a sua coleção - (Foto: Divulgação)

CMSystem vai em busca de mais cinturões para a sua coleção(Foto: Divulgação)

Publicado 16/04/2024 14:00 | Atualizado 16/04/2024 15:08

A CMSystem tem três compromissos importantes no final da próxima semana, incluindo a luta principal do Fight Music Show e dois combates no Cidade da Luta, um deles valendo um cinturão da organização.



Quem pode conquistar mais este título para a equipe liderada por Cristiano Marcello é o peso-médio Pedro Oliveira, que enfrenta Rodrigo Frigotto na 10ª edição do Cidade da Luta, marcado para o sábado (20/04), em Ponta Grossa-PR.



No mesmo card, o jovem Ricardinho Lemos, lapidado como um dos principais diamantes da CMSystem, mede forças diante de Flávio Ruths na categoria até 53kg nas regras do MMA amador sub-16.