Pietro celebra medalha no Nova York Kids Open - (Foto: Divulgação)

Pietro celebra medalha no Nova York Kids Open (Foto: Divulgação)

Publicado 17/04/2024 14:00 | Atualizado 17/04/2024 16:46

Mesmo ainda jovem, aos 9 anos de idade, o faixa-amarela Pietro Baseggio já desponta como uma promessa do Jiu-Jitsu. Dono de inúmeras medalhas, a última delas de ouro, conquistada no Nova York Spring Kids Open da IBJJF, realizado no início de abril, nos Estados Unidos, Pietro adicionou mais uma conquista ao seu currículo recentemente.



O atleta da White House Jiu-Jitsu School, de Manaus-AM, é o novo patrocinado da Black Armor, marca internacional de quimonos e outras vestimentas para praticantes de Jiu-Jitsu.

Aos 9 anos de idade, Pietro Baseggio é um dos grandes nomes da sua geração (Foto: Divulgação)

Através das suas redes sociais, Pietro Baseggio celebrou o acerto, que tem tudo para ajudar o jovem a alçar voos ainda maiores em sua carreira: "Feliz em anunciar meu novo patrocinador, a Black Armor. A partir de agora estaremos juntos, levando a marca para os seis continentes do mundo. Estou muito animado com essa parceria e darei sempre o meu melhor. Muito obrigado, Fábio, por acreditar no Jiu-Jitsu kids e em mim", postou o faixa-amarela. Através das suas redes sociais, Pietro Baseggio celebrou o acerto, que tem tudo para ajudar o jovem a alçar voos ainda maiores em sua carreira: "Feliz em anunciar meu novo patrocinador, a Black Armor. A partir de agora estaremos juntos, levando a marca para os seis continentes do mundo. Estou muito animado com essa parceria e darei sempre o meu melhor. Muito obrigado, Fábio, por acreditar no Jiu-Jitsu kids e em mim", postou o faixa-amarela.

Leia Mais LFA anuncia a luta principal de sua próxima edição no Rio de Janeiro

CMSystem tem disputa de cinturão no Cidade da Luta e luta principal no Fight Music Show

Em expansão, Ralph Gracie em Portugal celebra chegada da ISBJJA: 'Trabalho fantástico'

Vindo de ótimos resultados, Pietro - que também tem apoio da MasterFrigo - dá sequência a sua temporada no dia 1º de maio, quando em uma das revanches mais aguardadas do Jiu-Jitsu kids, ele vai encarar Amécio Souza em superluta válida pelo evento Majestic BJJ Challenge 4, em Manaus-AM. Vindo de ótimos resultados, Pietro - que também tem apoio da MasterFrigo - dá sequência a sua temporada no dia 1º de maio, quando em uma das revanches mais aguardadas do Jiu-Jitsu kids, ele vai encarar Amécio Souza em superluta válida pelo evento Majestic BJJ Challenge 4, em Manaus-AM.