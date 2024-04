Ralph Gracie Portugal vai em busca de títulos no Coimbra International Cup da ISBJJA - (Foto: Divulgação)

Ralph Gracie Portugal vai em busca de títulos no Coimbra International Cup da ISBJJA (Foto: Divulgação)

Publicado 16/04/2024 12:00 | Atualizado 16/04/2024 17:25

Marcado para o dia 11 de maio, em Portugal, o Coimbra International Cup vai dar início ao Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, organizado pela ISBJJA - com o apoio da CBJJD - e que faz a sua estreia este ano. As inscrições para a competição, vale citar, seguem abertas no site www.isbjj.com.



A expectativa é por grandes eventos ao longo da temporada, a começar por Coimbra, que após o sucesso do Europeu 2023 quer repetir a dose. E entre as equipes que estarão presentes no campeonato, a Ralph Gracie Portugal, liderada pelo faixa-preta Amaury Guimarães, promete fazer barulho.



"Nosso planejamento para 2024 está indo de vento em polpa, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do desenvolvimento técnico de nossos alunos. Tivemos um primeiro trimestre de muito trabalho, mas com belos resultados internos", disse Amaury, que continuou:



"O Coimbra International Cup veio reacender a chama interna de nossa escola com relação à competições e, por mais que tenhamos muitos alunos que não vivam ainda exclusivamente de Jiu-Jitsu, estes estão se dedicando ao máximo. Isso aumenta ainda mais a nossa expectativa, não só de bons resultados, mas de podermos entrar no campeonato com força total, fazendo com que todos se desafiem em um torneio do porte do Coimbra International Cup".