Superlutas kids No-Gi serão atração à parte no BJJ Storm 8 (Foto: João Marcus / @joao.sfotos)

Publicado 18/04/2024 09:00

Recheada de atrações, a oitava edição do BJJ Storm está marcada para os dias 25 e 26 de maio, no SESC Contagem, em Minas Gerais, e contará com 30 lutas casadas kids No-Gi que prometem disputas de Jiu-Jitsu de alto nível.



Com algumas vagas restando, as inscrições para as lutas casadas acontecem pelo Whatsapp (31) 99442-4325, direto com Claudio Caloquinha - responsável pelo BJJ Storm. Já os registros para o evento tradicional seguem abertos no site www.bjjstorm.com.br, com preço promocional até o dia 7 de maio.



No sábado (25), será a vez dos atletas do adulto e master entrarem em ação, assim como o dia das lutas casadas. Já no domingo (26), os atletas do infantil e juvenil pisam no tatame, assim como os competidores No-Gi.



Sem o quimono, as categorias serão divididas em iniciantes (faixas-branca), intermediários (faixas-azul e roxa) e profissionais (faixas-marrom e preta), com premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos (cumprindo o mínimo de 8 atletas). O mesmo acontece com o pano para o pagamento dos prêmios.



"Esperamos um grande evento, com as lutas casadas No-Gi kids sendo uma atração à parte. Muitas famílias vêm para acompanhar os duelos, amigos, sem falar nos professores e parceiros de academia, o que traz uma atmosfera incrível para o ginásio", projetou Caloquinha.