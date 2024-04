Doze atletas do país competirão no USA Boxing International Invitational Tournament - (Foto: Divulgação)

Publicado 17/04/2024 07:00 | Atualizado 17/04/2024 18:19

O Brasil está pronto para participar de seu primeiro evento organizado pela World Boxing, a nova federação internacional de boxe. Doze atletas do país competirão no USA Boxing International Invitational Tournament, a segunda etapa da World Boxing Cup, que acontece na cidade de Pueblo, nos Estados Unidos, a partir desta terça-feira (16). O evento serve como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.



Dos dez atletas brasileiros já classificados para a capital francesa, nove competirão em solo estadunidense: Caroline Almeida (50kg), Tatiana Chagas (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Barbara Santos (66kg), Michael Trindade (51kg), Luiz Oliveira (57kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg). Completam a lista: Rebeca Santos (60kg), Wanderson de Oliveira (71kg) e Viviane Pereira (75kg).

A única exceção entre os classificados é Beatriz Ferreira, que permaneceu no Brasil, onde permanece em reta final de preparação para sua próxima luta no boxe profissional, que valerá o título mundial do peso leve, em 27 de abril. A vice-campeã olímpica será substituída na World Boxing Cup por Rebeca Santos, medalhista no Mundial Juvenil de 2018.Quatro pugilistas brasileiras entram em ação já nesta terça-feira (16), a partir das 21h30 (horário de Brasília): Caroline Almeida (50kg) enfrenta a australiana April Naphtine; Tatiana Chagas (54kg) duela contra a estadunidense Kayla Gomez; Jucielen Romeu (57kg) terá a taiwanesa Yu-Ting Lin pela frente; e, por fim, Viviane Pereira (75kg) lutará contra a canadense Tammara Thibeault.Viviane Pereira ainda não tem vaga para Paris-2024 assegurada. Para ela, o USA Boxing International Invitational Tournament servirá como preparação para o Pré-Olímpico Mundial Final, que vai ocorrer entre 23 de maio e 3 de junho, em Bangcoc, na Tailândia. Além dela, Wanderson Oliveira utilizará a competição de olho na briga pela classificação olímpica.O USA Boxing International Invitational Tournament contará com a participação de mais de 120 boxeadores de 15 países, além do Brasil: Alemanha, Argélia, Austrália, Barbados, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, França, Grã-Bretanha, Panamá, República Tcheca Suécia e Taiwan. Dos estrangeiros, estarão presentes 39 atletas que já têm o passaporte carimbado para Paris-2024, incluindo as equipes australiana e norte-americana completas.A competição ocorrerá de 16 a 20 de abril, com início das sessões preliminares às 21h (horário de Brasília). As finais acontecerão no sábado (20), com início às 15h (também no horário de Brasília). O site da USA Boxing transmitirá as lutas ao vivo.