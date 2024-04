Popó declarou que Belfort quer um luta contra ele pois está com problemas financeiros - (Foto: Reprodução/Instagram)

Popó declarou que Belfort quer um luta contra ele pois está com problemas financeiros (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 18/04/2024 12:00

O possível confronto entre Acelino Popó Freitas, tetracampeão campeão mundial de Boxe , e Vitor Belfort, ex-campeão do UFC, ganhou o status de "novela". Depois do baiano ter anunciado o acerto para a luta ser realizada em setembro, no Fight Music Show 5, Vitor negou a informação e afirmou que a disputa ainda não foi concretizada.



Pelas redes sociais, Popó disparou contra o desafeto e afirmou que Belfort tem "enchido seu saco", muito mais que os influenciadores que enfrentou em suas últimas lutas, e alegou que o motivo da insistência de Vitor no confronto é que ele está com problemas financeiros.



“Fui dar ousadia a Vitor Belfort, vocês (fãs) mesmos ficaram postando: ‘ah, luta com um lutador, só luta com influenciador digital’, aquelas coisas todas… Pelo menos os caras não enchem tanto o meu saco, os caras não falam uma coisa e depois dizem outra. Independente de contrato, quem desafiou foi Belfort, não fui eu que desafiei", disse Popó, que seguiu:



"Aí já está querendo dinheiro… Na verdade, está querendo lutar por dinheiro. Deve estar ‘quebrado’, provavelmente. Você que desafiou, pô! Quando eu lutei com Michael Oliveira (em 2012), ele foi lá e pagou. Foi um desafio. E agora, você quer o que, já que desafiou?”, indagou a lenda do Boxe.