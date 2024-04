Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu chega à sua terceira etapa com grande expectativa - (Foto: João Marcus / @joao.sfotos)

Publicado 18/04/2024 15:00 | Atualizado 18/04/2024 16:27

Vem aí a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024! Após o sucesso do último evento, realizado em Manhuaçu-MG, em março, a sequência da temporada da LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu) acontece nos dias 18 e 19 de maio, em Juiz de Fora, Minas Gerais.



Com peso 2 no ranking 2024, além de disputas Gi & No-Gi, a terceira etapa tem inscrições abertas até o dia 12/05, no site www.lmjj.com.br, com promessa de lutas de alto nível.



Presidente da LMJJ, o faixa-preta Thalles Moreira projetou o evento, que tem tudo para manter o sucesso das etapas anteriores: "As inscrições estão à todo vapor, assim como as disputas pelo ranking. O Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu veio para ficar e, em 2024, teremos nossa maior edição".



Em Manhuaçu, na última etapa, a grande campeã por equipes foi a Absolute Squad BJJ. Na segunda posição veio a Gaditas Team, com a Nova União Ponte Nova / Lifestyle em terceiro. Cindra Gold Team e Guigo JJ completaram o Top 5, respectivamente.