LFA promete grande evento no Rio de Janeiro(Foto: Divulgação)

Publicado 19/04/2024 14:00 | Atualizado 19/04/2024 17:15

O LFA Brasil anunciou duas formas para os fãs acompanharem in loco todas as emoções da próxima edição no Rio de Janeiro, programada para o dia 3 de maio, no Complexo Ribalta, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.



Uma delas é através da parceria com a Esportes da Sorte, que está dando 400 ingressos para a Área VIP. Para garantir o acesso, o fã deve se cadastrar no link disponível no Instagram do LFA Brasil, inserir o código LFA183 e fazer um depósito de R$ 10. A confirmação será enviada pelo Whatsapp em até 72h.