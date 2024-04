Gracie Lisboa confirmou presença no Coimbra International Cup da ISBJJA - (Foto: Divulgação)

Publicado 18/04/2024 07:00 | Atualizado 19/04/2024 01:09

Faltando menos de um mês para o Coimbra International Cup, marcado para o dia 11 de maio, em Portugal, e que dá início ao primeiro Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu - organizado pela ISBJJA com a chancela da CBJJD -, diversas equipes do país europeu já estão se preparando para o evento.



Entre elas está a Gracie Lisboa, do faixa-preta João Santos - um dos responsáveis pelo time - e que vem somando ótimos resultados em 2024 até agora. Animado para o evento, João fez um balanço da equipe neste início de temporada e projetou o torneio da ISBJJA.



"Neste ano temos feito um trabalho de introdução de novos componentes técnicos e táticos com os competidores, visto que tivemos muitas graduações no fim de 2023. É um período de consolidação do time, com um número maior de alunos competindo, mas também entendendo o papel do Jiu-Jitsu, com a população em geral ainda compreendendo a dinâmica da modalidade por aqui", disse João, que completou:



"Nossos competidores já vêm de dois camps que fazemos anualmente, bastante exigentes a nível físico e psicológico. E o Coimbra International Cup é mais uma chance de ter essa experiência de lutar e se testar. Sendo uma competição no centro de Portugal, com a facilidade de acesso, teremos muitos atletas das nossas academias e associados à Gracie Lisboa competindo".