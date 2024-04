Charles do Bronx caiu algumas posições no ranking peso-por-peso após derrota no UFC 300 - (Foto: Divulgação/UFC)

Charles do Bronx caiu algumas posições no ranking peso-por-peso após derrota no UFC 300 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 19/04/2024 10:00

A derrota de Charles do Bronx para Arman Tsarukyan na decisão dividida dos jurados no card principal do UFC 300, realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), provocou também mudanças para o brasileiro nos rankings peso-por-peso e também no peso-leve da organização norte-americana.



No ranking peso-por-peso, que reúne os principais atletas do UFC juntando todas as divisões de peso, Charles do Bronx perdeu quatro posições e agora é o 11º colocado da lista, que tem o campeão Islam Makhachev como líder. Já no peso-leve, Charles caiu uma posição e agora é o segundo, sendo ultrapassado justamente por Arman Tsarukyan, que agora é o primeiro e deve ser o próximo desafiante ao título da divisão após o duelo entre Islam Makhachev e Dustin Poirier, em junho.