Faixas-marrom Letícia e Giovanna em apresentação (Foto: Reprodução)

Publicado 19/04/2024 13:00 | Atualizado 19/04/2024 19:53

Destaque no Pan de Jiu-Jitsu 2024, último grande evento da IBJJF e realizado no fim de março, na Flórida (EUA), a Fratres JJ segue reforçando o seu time já recheado de craques, em especial o feminino.



Após conquistar a quarta posição no masculino e no feminino adulto do Pan, a equipe anunciou, nas últimas semanas, a chegada de três grandes campeãs para somar à equipe: as faixas-marrom Letícia Teixeira e Giovanna Carneiro, além da faixa-preta Thamara Ferreira.

Em busca de mais resultados positivos, o time liderado por Daniel Affini celebrou os acertos nas redes sociais: "Com a certeza que estamos formando uma equipe forte e preparada, a Fratres JJ, que mais cresce no Brasil, confirma a chegada de mais duas atletas. Direto do Rio de Janeiro, Letícia e Giovanna chegam para deixar ainda mais forte a nossa divisão faixa-marrom. Sejam bem-vindas meninas e contem conosco para alçarmos voos cada vez mais altos", postou.

Faixa-preta Thamara Ferreira é uma das novas contratações da Fratres JJ (Foto: Reprodução)

Já a faixa-preta Thamara, formada na Guigo JJ, chega à nova equipe com um currículo recheado de títulos, entre eles do Pan, Europeu e diversos da AJP Tour. Além das boas-vindas da Fratres JJ, a própria atleta comentou sua mudança nas redes:



"A partir de agora passo a representar a Fratres. Agradeço a todos por me receberem e acolherem tão bem, uma das melhores equipes do mundo, com um time muito forte e estruturado. Eu chego para aprender e aprimorar meu jogo com os melhores da atualdade. A energia daqui é muito boa e eu estava sentindo falta disso. Eu amo a minha casa (Brasil) e as pessoas daqui. Que alegria estar de volta e poder fortalecer vocês também. Vamos com tudo", postou a faixa-preta.



O próximo grande compromisso da Fratres JJ como equipe, vale citar, será o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ/IBJJF, agendado para ocorrer entre 20 e 28 de abril, em Barueri, São Paulo.

