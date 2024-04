Gabriel Braga nocauteou Justin Gonzales no primeiro round e saiu na frente no torneio dos penas 2024 da PFL - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/04/2024 11:00

Realizado nesta sexta-feira (19), em Chicago, nos Estados Unidos, o terceiro evento da temporada regular de 2024 da PFL MMA, contou com a disputa dos torneios dos penas e dos meio-médios da organização americana. Além disso, o card contou com a presença de quatro atletas do Esquadrão Brasileiro.



O grande destaque da noite foi Gabriel Braga, vice-campeão da divisão até 66kg da PFL em 2023, o carioca nocauteou Justin Gonzales ainda no primeiro round. Em duelo brasileiro na categoria até 77kg, Goiti Yamauchi superou Neiman Gracie na decisão unânime dos jurados. No card preliminar, Otto Rodrigues foi superado por Tyler Diamond, também decisão unânime.

O combate começou com os lutadores trocando low kicks no centro do cage. Gabriel buscava cercar o rival da grade, Gonzales respondeu com uma tentativa de queda, que foi bem defendida pelo carioca. Na segunda tentativa o americano passou controlar Braga pelo quadril prendendo o brasileiro na grade, onde passou a desferir fortes joelhadas em Gabriel. Faltando menos de um minuto para o encerramento do round, os lutadores foram para o centro do cage, e em uma "blitz" do carioca, Braga conectou um cruzado de esquerda restando apenas um segundo para o fim do assalto e nocauteou o americano.Com o resultado, Gabriel Braga larga em vantagem no torneio dos penas da PFL em 2024, contabilizando ao todo seis pontos, sendo três pela vitória, e mais três por ter finalizado o combate ainda no primeiro round. Vale ressaltar que essa foi a primeira luta do carioca desde o falecimento de seu pai e treinador Diego Braga, assassinado em janeiro deste ano.O combate começou com muito estudo entre os rivais. Goiti conectou o primeiro bom golpe ao acertar uma joelhada de encontro a Neiman. Yamauchi era melhor na luta em pé, conectando boas sequências de jabs e upper. Gracie tentou responder puxando o rival para guarda, que a todo momento evitava a luta no solo contra o carioca. Goiti acertou um direto de esquerda que levou Neiman ao solo. Recuperado, Gracie tentou mais uma vez a queda, mas sem sucesso.No segundo round Yamauchi seguia melhor na luta em pé, perseguindo o rival por todo o cage. Neiman tentava trabalhar no contra ataque, mas não conseguia levar muito perigo ao adversário. Gracie conseguiu achar a distância e passou a acertar bons diretos e Goiti. Em uma tentativa de chute rodado, o nipo-brasileiro foi derrubado por Neiman, mas rapidamente se levantou. No assalto decisivo o Goiti conectou uma boa sequência de jab e direto. Neiman devolveu também com um direto. Gracie conseguiu levar a luta para o solo mas não evoluiu para nenhuma posição ou tentativa de finalização e o combate foi encerrado.Estreantes da PFL, o confronto entre os meio-médios marcou o segundo encontro entre Goiti e Neiman. Os lutadores haviam se enfrentado em 2022, no Bellator 284, que terminou a vitória do nipo-brasileiro por nocaute.Mais um estreante na PFL, Otto Rodrigues foi superado por Tyler Diamond na decisão unânime dos jurados. O embate iniciou com o americano conectando um bom cruzado de direita no carioca, que respondeu da mesma maneira. Diamond conseguiu um knockdown em Rodrigues com um direto de encontro e chegando às suas costas, mas não conseguiu evoluir para uma finalização.No segundo assalto, Tyler esteve perto de nocautear, e castigou o brasileiro com uma sequência de ganchos. Ao fim da parcial, Rodrigues estava com o olho esquerdo muito machucado. O round decisivo seguiu com amplo domínio de Diamond que controlou e sem sofrer perigos saiu vitorioso do embate.Magomed Umalatov derrotou Andrey Koreshkov por decisão unânime dos juradosBrendan Loughnane derrotou Pedro Carvalho por nocaute técnico no R1Shamil Musaev derrotou Logan Storley por nocaute no R2Gabriel Braga derrotou Justin Gonzalez por nocaute no R1Goiti Yamauchi derrotou Neiman Gracie por decisão unânime dos juradosKai Kamaka II derrotou Bubba Jenkins por decisão unânime dos juradosAdam Borics x Enrique Barzola por decisão unânime dos juradosTimur Khizriev x Brett Johns por decisão unânime dos juradosMurad Ramazanov x Laureano Staropoli com um mata-leão no R1Don Madge finalizou Brennan Ward com um mata-leão no R1Tyler Diamond x Otto Rodrigues por decisão unânime dos juradosThad Jean derrotou Roman Debienne por nocaute no R1