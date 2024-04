Deyverson - Divulgação / Cuiabá

Deyverson Divulgação / Cuiabá

Publicado 20/04/2024 17:19

Rio - O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, comparou o atacante Deyverson a Kylian Mbappé ao comentar o afastamento do atacante, de 32 anos, por indisciplina pelo clube da Série A. Na opinião do dirigente, o ex-jogador do Palmeiras deseja deixar o Dourado no fim do contrato para receber uma compensação financeira maior do seu novo clube.

"Fizemos uma proposta de renovação, mas hoje se o Cuiabá fizesse o negócio com o Santos, iria receber um certo valor. Mas o Deyverson está fazendo a mesma coisa que o Mbappé fez no PSG, vai esperar cumprir o contrato para pegar essa luva. É óbvio que esse pré-contrato existe uma luva, e não deve ser um valor pequeno. E ele tem razão, é um jogador de 33 anos, tem que pensar no futuro, na questão financeira, e acho que é isso que está movendo", afirmou em entrevista ao "GE".

Cristiano citou uma proposta do Santos que agradava o Cuiabá e também uma tentativa de renovação, ambas recusadas por Deyverson. A comparação em relação a Mbappé, é porque o francês deverá deixar o PSG no meio do ano, sem qualquer contrapartida para o clube, e embolsando um alto valor em relação a luvas por assinar com o Real Madrid.

"O Santos fez hoje uma proposta de compra, entrou em contato com o agente do Deyverson e fez uma proposta de um contrato de três anos, eles não aceitaram. O Cuiabá estava disposto a negociar o Deyverson com o Santos, hoje é o último dia de negociações, a gente não chegou a um acordo em questão de valores. Porém é algo que chegaríamos a um acordo, mas o Deyverson não quis ir para o Santos, e o motivo de ele não querer ir, o próprio agente me disse, é que ele tem já um acordo verbal com um clube, e ele vai assinar um pré-contrato a partir do mês julho", disse.

Deyverson defende o Cuiabá desde 2022 e foi destaque do clube nas últimas temporadas. Seu principal momento no futebol, no entanto, foi em 2021, quando decidiu a final da Libertadores para o Palmeiras ao marcar o gol do título sobre o Flamengo.