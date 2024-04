Everton Cebolinha desfalcará o Flamengo nas próximas partidas - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/04/2024 14:00

não poderá contar com Everton Cebolinha nas próximas partidas, a começar com o duelo de domingo (21) contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Após exames, o atacante teve constatada uma lesão na panturrilha direita e já iniciou o tratamento.

Cebolinha se machucou logo aos 13 minutos do primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, durante uma disputa da bola. Num primeiro tempo, parecia que o problema era no tornozelo, mas o Rubro-Negro confirmou que é uma lesão muscular, mas especificou o grau nem o tempo de recuperação.



Sem o atacante, Bruno Henrique será mantido na equipe, assim como Luiz Araújo, que ficou no banco na última partida para ser poupado, mas precisou entrar no lugar do companheiro machucado.



Para o duelo contra o Palmeiras, pelo menos, Tite terá o retorno de Arrascaeta, que não saiu do banco contra o São Paulo. Quem deve ficar como opção é Viña, que voltou a treinar com os companheiros, após choque de cabeça contra o Atlético-GO, no domingo.



O Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.