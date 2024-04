Arrascaeta foi poupado na última rodada do Brasileirão por desgaste físico - Mauro Pimentel / AFP

Arrascaeta foi poupado na última rodada do Brasileirão por desgaste físicoMauro Pimentel / AFP

Publicado 19/04/2024 19:00 | Atualizado 19/04/2024 19:10

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo , Arrascaeta voltou a treinar no Ninho do Urubu e deve ser titular da equipe rubro-negra no duelo com o Palmeiras, domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. Na última rodada, ele havia sido poupado por desgaste físico.

Por outro lado, Everton Cebolinha será desfalque para a partida. O ponta-esquerda do Flamengo tem um edema no tornozelo direito, já que sofreu pancadas na região, e está fora. Bruno Henrique será o titular pelo setor contra o Palmeiras.

O lateral-esquerdo Viña, que se chocou de cabeça com o zagueiro Adriano Martins na vitória sobre o Atlético-GO, no último domingo, treinou normalmente nesta sexta-feira e tende a ser relacionado.

Sendo assim, segundo o 'ge', o Flamengo entrará em campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Neste sábado, Tite decidirá quais jogadores serão titulares no jogo de domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Atletas que apresentem desgaste físico, como Arrascaeta e Luiz Araújo na última rodada, podem iniciar no banco de reservas. O Flamengo busca manter 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Brasileiro.