Leila Pereira e Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Leila Pereira e Rodolfo LandimGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/04/2024 16:50

Rio - Rodolfo Landim e Leila Pereira apimentaram a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentam no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o presidente rubro-negro questionar a decisão do Alviverde em mudar o local da partida , a mandatária palmeirense não deixou barato e rebateu.

"A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras", rebateu a presidente palmeirense.

"O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições", completou Leila Pereira.

Em vídeo divulgado no canal "Paparazzo Rubro-Negro", o presidente Rodolfo Landim questionou a decisão do Palmeiras em levar a partida contra o Flamengo para o Allianz Parque. O Alviverde, que perdeu para o Internacional na Arena Barueri, vai abrir mão de um setor da arena, fechado por conta da estrutura do palco montado para o show do Soweto, no dia anterior.

Apesar da dificuldade que a grama sintética impõe, o Flamengo nunca perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque desde a introdução do campo artificial em 2020. São quatro jogos, três empates e uma vitória.