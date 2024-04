Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 19/04/2024 15:26 | Atualizado 19/04/2024 17:59

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, alfinetou o Palmeiras por conta do gramado sintético do Allianz Parque, durante um evento das embaixadas e consulados rubro-negros na Gávea, na última quinta-feira (18). Tudo começou quando o presidente saiu em defesa de Tite, que foi criticado por falar em priorizar campeonatos.

"Vamos ter que subir para 4 mil metros de altitude para jogar na Bolívia três dias depois. Então, cara, você tem que fazer escolhas e tem que ir usando o teu plantel, ir administrando o plantel. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar, vamos dizer assim, a escalação dos jogadores de acordo com os campeonatos. E tentando priorizar alguma coisa", iniciou Landim.

Na sequência, o presidente rubro-negro citou o Palmeiras, que perdeu por 1 a 0 para o Internacional, na última quarta (17), em Barueri. O Alviverde decidiu abrir mão de um setor da arquibancada para atuar contra o Rubro-Negro, no próximo domingo (21), no Allianz Parque, que receberá um show da banda Soweto no dia anterior. Para Landim, o time de Abel Ferreira não quer abrir mão do gramado sintético.

"Então é o seguinte: vou ter um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo já é num gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou resguardar um pouco mais para botar contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, num gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem (quarta) e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu no gramado sintético. Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? (Risos) A gente sabe que tem uma desvantagem", completou.

Com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Flamengo é o líder da competição, algo que não acontecia desde a última de 2020. O duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo, está marcado para as 16h (de Brasília).