Allan, do Flamengo, foi titular contra o São Paulo na última quarta-feira (17)Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/04/2024 16:37

Rio - Titular na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 na última quarta-feira (17) , o volante Allan vem de uma boa sequência no Flamengo após conviver com problemas físicos em 2023. Em entrevista à "FlaTV", o jogador de 27 anos enalteceu o técnico Tite e garantiu que está na busca de recuperar seu melhor desempenho e condicionamento físico.

"Eu não estava feliz com essa situação e já era fã do Tite antes de conhecê-lo pela história, todos os meus amigos que já trabalharam com ele falam bem dele. E agora sou mais fã ainda porque é um cara humano, entende o lado do jogador, e o que ele fez por mim eu tenho muito a agradecer a ele pela paciência. Porque era muito fácil ele chegar e falar assim: 'Olha, você não está rendendo, não me serve, vamos trocar'. Ele não, quis saber o porquê, entendeu, esperou, e agora a gente está colhendo frutos. Tenho muito a agradecer a ele e seguir evoluindo, já já eu chego no meu ápice", iniciou Allan.

Questionado se já voltou a ser o mesmo que viveu grande fase no Atlético-MG, Allan disse que ainda não, mas que está trabalhando para chegar em tal nível. O volante também afirmou que enxerga um potencial de evolução que será alcançado aos poucos.

"Ainda não, falta ainda bastante (para ser o Allan do Atlético-MG). Mas já dá para ver que estou evoluindo, me sentindo cada vez mais em casa. O mental sempre esteve bem, até porque, com tudo que passei, se o meu mental fosse fraco, eu não estaria retomando. Eu digo qualidade técnica, parte física já 100%. Mas eu preciso ainda jogar mais com a bola, ganhar mais confiança, buscar a bola, controlar o meio de campo, enfim... Isso aos poucos vai readquirindo", complementou o volante.

Ele ainda falou sobre a nova função que está desempenhando na equipe de Tite. Formado como um primeiro volante que jogava junto da defesa, Allan tem atuado como um segundo homem no meio de campo, que chega mais para o ataque. O jogador confessou que é um desafio, mas que está se sentindo à vontade para cumprir esse papel.

"Essa função está sendo nova para mim, estava acostumado a jogar de primeiro (volante), mais perto da linha de quatro defensiva. Atuando ali um pouco mais para frente está sendo novo, mas estou me esforçando, fazendo o meu melhor. Estou (à vontade), gostando da nova função. E é cada vez mais agora ir melhorando e evoluindo, estou aí para ajudar", concluiu.