Flamengo mostra superioridade, convence e bate o São Paulo no Maracanã

Rio - Para espantar dúvidas sobre boas atuações no início do calendário das principais competições, o Flamengo foi a campo nesta quarta-feira (17) e convenceu. Com volume de jogo impressionante e apenas um leve susto no fim do segundo tempo, a equipe comandada por Tite venceu o São Paulo pelo placar de 2 a 1 e ficou na liderança ao fim da segunda rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Luiz Araújo e De la Cruz, enquanto Ferreira diminuiu para os visitantes na reta final.

fotogaleria

Com isso, o Rubro-Negro chegou aos seis pontos com duas vitórias em dois jogos no início da competição e agora foca no duelo com o Palmeiras. A partida será fora de casa, no Allianz Parque, no domingo (21), às 16h.

O jogo

Em grande fase no início da temporada, mas ainda precisando de uma atuação brilhante para encantar sob o comando de Tite, o Rubro-Negro, na primeira etapa, fez bom jogo mesmo com uma baixa importante no time titular. Everton Cebolinha pediu substituição logo aos 11 minutos por conta de um incômodo no Tendão de Aquiles do tornozelo direito, e Luiz Araújo entrou em seu lugar.



Aproveitando o espaço, Luiz fez valer a famosa "lei do ex" logo em suas primeiras movimentações. Aos 19, o camisa sete recebeu de De la Cruz no bico da área pela direita, cortou para o meio e acertou linda finalização de canhota. A bola foi no canto direito de Rafael, tocou na trave e morreu no fundo da rede.



Mesmo com Arrascaeta poupado, a fase de criação não foi prejudicada na primeira etapa. O esquema com De la Cruz, responsável por isso, fez com que o Fla levasse perigo todas as vezes que se aproximou da área do São Paulo. O Tricolor Paulista, por sua vez, truncou o jogo no meio-campo e buscava as jogadas com Calleri, referência técnica da equipe que enfrenta momento complicado com desfalques - Lucas, Wellington Rato e James Rodríguez são os principais.

Superioridade



Já na segunda etapa, o jogo, que já era extremamente favorável ao Flamengo, melhorou ainda mais as condições. O São Paulo se expôs com substituições nas entradas de pontas, e o Rubro-Negro foi para cima. Nas primeiras investidas, Bruno Henrique e Ayrton Lucas, pelo lado esquerdo, comandaram o início da pressão.



Em poucos minutos, o segundo gol já parecia "maduro". E assim foi. Aos oito, Pedro desarmou Igor Vinícius e deu início à jogada no campo de ataque. A bola sobrou com o camisa nove, que limpou a zaga e bateu no canto esquerdo para boa defesa de Rafael, que não conseguiu tirar o rebote de De la Cruz. O uruguaio chegou finalizando de primeira e ampliou o marcador no Maracanã.



Dos compromissos recentes, o desempenho do Flamengo na segunda etapa contra o São Paulo foi o que mais "encheu os olhos". Envolvente no campo de ataque e rápido para construir, a equipe de Tite levou a melhor nos embates principalmente pelos lados do gramado e acumulou boas chances de gol. Destaque para Allan e Pulgar, que também funcionaram como organizadores aumentando o leque e espaçando a equipe buscando profundidade. No entanto, ainda era necessário ter muita atenção com as investidas dos paulistas.

Retorno importante



Aos 30 minutos do segundo tempo, Tite promoveu a entreada do volante Gerson, que estava afastado desde fevereiro por conta de um problema renal. O volante entrou no lugar de De la Cruz, que saiu ovacionado, e também recebeu muitos aplausos em seu retorno aos gramados.



Falha em uma das principais armas



Quando a partida parecia controlada para o Flamengo, um erro nada comum acabou ocasionando o gol do São Paulo. Aos 33 minutos, Alisson achou cruzamento na segunda trave, a bola atravessou toda a área e Ferreira apareceu nas costas de Varela para desviar de cabeça e diminuir. O gol sofrido desligou o Rubro-Negro, que não conseguiu manter o nível de atuação nos últimos minutos.



Apesar da pressão no campo de ataque e as boas investidas, o São Paulo não conseguiu arrancar o empate no Maracanã. Mais uma vitória do Flamengo, a segunda em dois jogos, e a manutenção da boa série invicta em 2024.

Ficha técnica



Flamengo 2 x 1 São Paulo



Local: Maracanã

Data e hora: 17/4 (quarta-feiraa), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Penna



Gols: Luiz Araújo 19'/1ºT e De la Cruz (FLA); Ferreira 33'/2T (SAO)



Cartões amarelos: Fabrício Bruno (FLA); Igor Vinícius, Luciano e Michel Araújo (SAO)



FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Igor Jesus) e De la Cruz (Gerson); Bruno Henrique (Victor Hugo), Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Tite.



SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi (Erick), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Juan), Alisson e Michel Araújo (Ferreira); Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Thiago Caripini.

Relatar erro