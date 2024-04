De la Cruz celebrando gol na vitória do Flamengo contra o São Paulo - Thiego Mattos/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo

De la Cruz celebrando gol na vitória do Flamengo contra o São PauloThiego Mattos/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo

Publicado 18/04/2024 01:15 | Atualizado 18/04/2024 08:40

Rio - O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e deixou para trás um tabu. A vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Maracanã , colocou o Rubro-Negro na ponta com seis pontos em duas rodadas. A última vez que o clube havia ocupado a primeira colocação foi na 38ª rodada da edição de 2020, ano em que conquistou o oitavo título de sua história.

Na última rodada Brasileirão de 2020, o Flamengo encarou justamente o São Paulo. O placar foi o mesmo, de 2 a 1, mas a favor da equipe do Morumbi, que teve mando de campo na ocasião. Neste período, foram 115 rodadas disputadas pela competição de pontos corridos.

Mesmo com a derrota no último compromisso daquela temporada, o clube da Gávea, que era comandado por Rogério Ceni, atualmente no Bahia, conquistou o título devido ao empate em 0 a 0 entre Internacional e Corinthians.

Na ponta da tabela de classificação depois de dois jogos, o Flamengo agora foca no duelo com o Palmeiras. A partida será fora de casa, no Allianz Parque, no domingo (21), às 16h.