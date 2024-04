Flamengo venceu o São Paulo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 18/04/2024 07:30 | Atualizado 18/04/2024 07:37

Rio - Nicolás De La Cruz foi o grande nome da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o São Paulo, na noite da última quarta-feira (17), no Maracanã. Jogando mais adiantado na função de Arrascaeta, poupado pelo técnico Tite, o camisa 18 deu a assistência para Luiz Araújo abrir o placar para o Rubro-Negro e marcou o segundo.

Com sua versatilidade, De La Cruz mostrou que pode ser peça fundamental para Tite no restante da temporada. O uruguaio foi o dono do meio-campo na partida contra o São Paulo, com bons passes e finalizações que criaram as melhores chances ao Flamengo. Apesar de pouco habitual, a função desempenhada contra o time paulista não é novidade para o jogador.

De La Cruz balançou as redes pelo segundo jogo seguido. No último domingo (14), o camisa 18 desencantou com a camisa rubro-negra ao marcar um golaço de falta na vitória sobre o Atlético-GO, que chegou a render comparações com Zico. Porém, ele prefere frear a empolgação dos rubro-negros."Esse tipo de comparação é um pouco errônea. Zico é um rei, é o ídolo máximo do clube, da história do Brasil. Obrigado pela comparação, mas é difícil a comparação a nível futebolístico. Estou feliz pelo arranque, por ter conseguido duas vitórias nas duas primeiras partidas. Mas é só o começo, é um campeonato muito longo", declarou.Com a vitória, o Flamengo voltou a liderar o Brasileirão, algo que não acontecia desde a última rodada da edição de 2020, quando foi campeão. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (21), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.