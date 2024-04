Ronaldo Angelim fez o gol do título brasileiro do Flamengo em 2009 e entrou para a história do clube - Divulgação

Publicado 18/04/2024 14:37

vencer o São Paulo por 2 a 1, na noite da última quarta (17), no Maracanã, e assumir a liderança do Brasileirão. Nas redes sociais, ele apostou no título do Rubro-Negro e afirmou que a equipe terminará o campeonato com 150 pontos. Rio - Ídolo do Flamengo, Ronaldo Angelim se empolgou após o clube, e assumir a liderança do Brasileirão. Nas redes sociais, ele

"Se vocês quiserem seguir o líder, é só seguir o Mengão. Segue o líder! Esse ano, depois que acelerar o turbo, ninguém vai chegar mais. Vamos terminar com 150 pontos! Vamos ser campeões brasileiros!", disse Angelim em suas redes sociais.

Angelim foi peça fundamental de um dos títulos brasileiros do Flamengo. Em 2009, ele foi o autor do gol de cabeça na última rodada contra o Grêmio, que garantiu a taça para o Rubro-Negro.