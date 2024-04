Tite, técnico do Flamengo - Felipe Duest/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo

Tite, técnico do Flamengo Felipe Duest/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo

Publicado 18/04/2024 00:56

Rio - O Flamengo convenceu com boa atuação na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão . Após o duelo, em entrevista coletiva, o técnico Tite analisou a atuação de seus comandados e elogiou a postura diante do Tricolor Paulista.

Flamengo e São Paulo fizeram a grande final da Copa do Brasil 2023, com equipe paulista levantando o caneco dentro do Morumbi. Tite fez questão de comentar sobre a grandeza do clássico nacional, mas destacou que o desempenho do Rubro-Negro valia uma vitória com placar elástico.

"Repetiram a final da Copa do Brasil, duelo de tradição. Nós também perdemos para o São Paulo lá no último jogo do Campeonato Brasileiro (de 2023). O duelo tem a grandeza das duas equipes, duas equipes que desempenham bem. Mas o sentimento é de que poderíamos ter transformado o nosso futebol no terceiro gol. Não aconteceu muito também pela boa atuação do goleiro adversário", disse o técnico.

A equipe rubro-negra teve atuação com volume de jogo sendo destaque, assim como trocas de passes rápidos na entrada da área para levar perigo. Com jogo controlado, Ferreira descontou na reta final e deixou os cariocas em perigo. Tite analisou o gol sofrido e condicionou a um problema físico naquele momento.

"E aí o futebol é um joguinho de xadrez, porque quando o Allan está com cãibra, ele não consegue fazer a recomposição. Ele pede pra sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação. E justamente era no setor do Alisson que faz a jogada. Difícil. É amentar. Mas, pelo desempenho, o resultado deveria ter sido mais elástico."



Confira outras respostas na entrevista coletiva:

Retorno de Gerson

"Vocês (imprensa) têm o titular e não titular. São todos atletas de alto nível. Felizmente o Gerson está com saúde e retomando sua melhor condição. Não tinha condição física de jogar um jogo inteiro. Aos poucos, vai readquirindo. Assim como não tinha condição de jogar o Arrascaeta hoje."

Clássico com o Palmeiras

Resposta do auxiliar Matheus Bachi: "O Palmeiras é uma equipe muito forte, com uma consistência de equipe, de elenco, nas últimas temporadas. Não é à toa que é o bicampeão brasileiro. A gente já faz a análise do adversário. A gente tem uma ideia do que pode enfrentar, a gente vai mais aprofundar na sequência dos dias. É um grande clássico do futebol brasileiro, que vale os mesmos três pontos que valeram hoje. Então toda rodada que a gente jogar, a gente tem que buscar os três pontos, tem que dar valor para toda partida que a gente vai jogar e está meio preparado pra ele ser o Palmeiras, ser o São Paulo, ser o Botafogo."

Jogadores poupados pensando nos próximos confrontos?

Tite: "Está correta a pergunta, está coerente a pergunta, só que não é poupar. Senão eu passo uma conotação de que poupei. Não dava."

Matheus Bachi: "Primeiro é preparar para o jogo no sintético, depois preparar o jogo para a altitude. Primeiro temos que recuperar, ver sexta-feira como estão atletas para domingo e depois ver na sequência."

Há prioridade na temporada?

"Lutaremos por todos os títulos, pode ter certeza. Também não faz parte de mim ser mentiroso, não falar o que acredito e não falar a minha verdade. Sei que a torcida quer, mas é quase humanamente impossível conquistar todos os títulos. Agora temos dois jogos importantes, não dá para ter o Arrascaeta nos dois. O que vai fazer? Não é de preferir competição."