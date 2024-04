Arrascaeta - Marcelo Cortes /CRF

ArrascaetaMarcelo Cortes /CRF

Publicado 17/04/2024 14:12

Rio - O Flamengo deve ter dois desfalques para a partida desta quarta-feira contra o São Paulo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Com fadiga muscular, Tite deverá poupar o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo. As informações foram dadas pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A tendência é que Allan e Bruno Henrique sejam os substitutos. Com isso, Gerson, que retornou na última partida de uma operação renal, deve continuar no banco de reservas. O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Allan, Pulgar, De la Cruz, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo iniciou o Brasileiro com uma vitória sobre o Atlético-GO, no Maracanã, e tenta somar mais três pontos na competição. O São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza e deseja uma recuperação.