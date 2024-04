Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 17/04/2024 11:50

Rio - Após Petkovic , outro ídolo do Rubro-Negro e especialista em cobranças de falta, elogiou o primeiro gol de Nicolás de La Cruz pelo Flamengo. O maior deles, Zico, comparou a finalização perfeita do uruguaio a um gol seu marcado em 1983 pelo clube carioca.

"Feliz com o gol de falta do De La Cruz. Voltei no tempo contra o Moto Clube. Saudade do gol de falta", publicou o Galinho em seu Instagram junto ao um vídeo comparando os dois gols.

O gol de Zico aconteceu em partida pela Taça Ouro de 1983, no Maracanã. Na ocasião, o Flamengo ficou no empate. No último domingo, o clube carioca derrotou o Atlético-GO por 2 a 1, no Serra Dourada.