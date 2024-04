De la Cruz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

De la Cruz em treinamento pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/04/2024 07:30 | Atualizado 16/04/2024 07:40

Rio - Ao marcar de falta contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, o seu primeiro gol pelo Flamengo, Nicolás de La Cruz, de 26 anos, entrou em uma seleta lista do atual elenco do clube carioca. O uruguaio é o terceiro do atual grupo a balançar as redes desta maneira vestindo a camisa rubro-negra.

Além dele, Arrascaeta e Léo Pereira já fizeram gols de falta vestindo a camisa do Flamengo. Recentemente, esta que sempre foi uma arma comum no futebol tem sido reduzida e o Rubro-Negro já ficou mais de um ano sem marcar nenhum gol em cobranças de falta.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta fez dois gols desta maneira. O primeiro foi em 2022 contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. O segundo no ano passado contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.

O gol de Nicolás de La Cruz foi o segundo feito pelo Flamengo desta forma em 2024. Antes dele, o zagueiro Léo Pereira havia balançado as redes contra o Madureira, pelo Carioca. O uruguaio já tinha feito gols em cobranças de falta atuando pelo River Plate e pela seleção uruguaia.