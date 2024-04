De La Cruz acerta bela cobrança de falta em primeiro gol pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

De La Cruz acerta bela cobrança de falta em primeiro gol pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/04/2024 18:26

saiu no 15º jogo de De La Cruz pelo Flamengo, admitiu que o fundamento não é sua especialidade, mas tem buscado evoluir com os treinos. O primeiro gol demorou, mas enfim na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO , domingo (14), pelo Brasileirão. E foi de falta, o que rendeu comparações com as batidas de Zico. O uruguaio, principal contratação para a temporada,

"Estava tranquilo que em algum momento ia chegar e creio que fiz um bonito gol. As pessoas me parabenizaram, todos ficaram muito felizes pelo meu gol, mas a felicidade passou mais pelos três pontos. Na carreira não tenho muitos gols de falta, mas sempre tento melhorar", afirmou em entrevista à Fla TV.



Apesar das comparações, Zico não era uma das referências para De Cruz na questão das cobranças de falta, até por não ser brasileiro. Mas viu outros grandes jogadores para se inspirar.



"Sempre queremos ver os mais talentosos, porque o futebol é lindo visualmente. Creio que de pequeno sempre olhei a batida de Diego Forlán, agora de Lionel Messi. São jogadores que inspiram. No final da carreira, Ronaldinho também. Sempre tive admiração pelos grandes jogadores. Mas meu maior ídolo é o meu irmão", disse.



Autor do gol que abriu o placar e titular incontestável do meio de campo do Flamengo, De La Cruz não gostou muito da atuação que teve. Sincero, analisou que não teve bom aproveitamento nos passes, após o jornalista da Fla TV citar, em tom de elogio, que ele acertou 85% desse fundamento.



"Errei muito. Sou exigente, sempre quero dar o melhor. Não sou de olhar estatísticas porque, para mim, são freios. Mas você sabe internamente se jogou bem ou mal. Sempre há coisas para melhorar, e creio que no jogo de domingo errei muito", avaliou.