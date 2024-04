Viña, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/04/2024 17:56 | Atualizado 15/04/2024 17:56

Rio - O lateral-esquerdo Viña apresentou melhora na reapresentação do Flamengo, nesta segunda-feira (15) após sofrer um forte choque de cabeça na vitória em cima do Atlético-GO por 2 a 1, no último domingo (14), pelo Brasileirão . O jogador foi rapidamente encaminhado ao hospital no domingo, onde fez exames que não detectaram lesão cerebral.

O Flamengo informou em comunicado que "o atleta Viña se reapresentou melhor e segue em observação pelo Departamento Médico Rubro-Negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias".

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Viña se reapresentou melhor e segue em observação pelo Departamento Médico Rubro-Negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 15, 2024

O uruguaio, no entanto, desfalcará o Rubro-Negro na partida contra o São Paulo, que acontece nesta quarta (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para seguir a recuperação. Caso siga em evolução, ficará a disposição do técnico Tite para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (21).