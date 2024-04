De La Cruz acerta bela cobrança de falta - Marcelo Cortes / CRF

De La Cruz acerta bela cobrança de faltaMarcelo Cortes / CRF

Publicado 15/04/2024 07:20 | Atualizado 15/04/2024 07:31

Rio - Principal contratação do Flamengo para 2024, o meia Nicolás de La Cruz, de 26 anos, fez de falta no último domingo, o seu primeiro gol pelo Rubro-Negro. O jornal argentino "Olé" destacou o feito do uruguaio e afirmou que o jogador se tornou especialista em bolas paradas durantes sua passagem pelo River Plate.

"Não foi um gol qualquer: uma cobrança de falta direta, especialidade que ele começou a desenvolver durante sua passagem pelo River Plate", escreveu o diário argentino.

O gol do meia abriu caminho para a vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO, pela estreia do Brasileiro. Atuando em Goiás, o clube carioca teve dificuldades, mesmo com a vantagem numérica de um jogador a mais e só conseguiu garantir o resultado positivo no fim, após gol de pênalti de Pedro.

De La Cruz foi contratado pelo Flamengo junto ao River Plate e se firmou rapidamente como titular da equipe de Tite. O Rubro-Negro volta aos gramados pela segunda rodada do Brasileiro, nesta quarta-feira, contra o São Paulo, no Maracanã.