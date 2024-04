Bruno Henrique - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/04/2024 22:21 | Atualizado 14/04/2024 22:23

Goiânia - Bruno Henrique publicou no stories do Instagram uma foto do corte que sofreu na boca durante a vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo, 14 , pela primeira rodada do Brasileirão. Confira abaixo: