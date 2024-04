Flamengo venceu o Atlético-GO no Serra Dourada - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/04/2024 19:24 | Atualizado 15/04/2024 11:16

Goiás - O Flamengo teve dificuldades mas conseguiu iniciar o Brasileiro com uma vitória. Artilheiro do clube carioca no ano, Pedro marcou de pênalti no fim de definiu o resultado de 2 a 1 no Serra Dourada. O camisa 9 elogiou a qualidade da equipe do Atlético-GO e reforçou a importância do resultado positivo.

"A gente sabia que era um rival complicado, vários jogos sem perder, tivemos a dificuldade do campo, mas conseguimos o nosso objetivo que era os três pontos. O Flamengo exige que a gente entre em todas as competições para vencer, sabemos das dificuldades, mas temos condições", afirmou.

Em jogo bastante tumultuado e com uma arbitragem polêmica, o Flamengo não teve uma boa atuação e mesmo com vantagem numérica durante praticamente todo o jogo, venceu somente no fim o Atlético-GO por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada. De La Cruz em belíssima cobrança de falta e Pedro, de pênalti nos acréscimos, fizeram os gols dos cariocas. Luiz Fernando descontou para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira. No dia seguinte, o Atlético-GO vai até o Rio para encarar o Botafogo, no Nilton Santos, no mesmo horário.