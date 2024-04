Viña, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/04/2024 18:34 | Atualizado 14/04/2024 22:29

Goiânia - O lateral-esquerdo Viña precisou ser encaminhado ao hospital após um forte choque de cabeça durante a vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo, 14 , no Serra Dourada. O lance aconteceu poucos depois dos 25 minutos do segundo tempo.

Após um chute de Pulgar, a bola bateu na defesa do Dragão e subiu. Viña e Adriano Martins foram para a disputa e acabaram se chocando. O zagueiro do Atlético chegou a sangrar a também precisou ser substituído.

Após o fim da partida, o Fla confirmou que o atleta entrou no protocolo de concussão cerebral. No hospital, os exames não constataram lesão. Assim, ele retorna ao Rio junto com a delegação.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Viña foi encaminhado ao hospital - seguindo o protocolo de concussão cerebral. O lateral realizou exames que não constataram lesão cerebral. Segue em acompanhamento pelo Departamento Médico Rubro-Negro e retorna com a delegação ao Rio de Janeiro", diz a nota do Flamengo.

Agenda

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o São Paulo no Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.