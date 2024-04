Varela em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Varela em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/04/2024 14:53 | Atualizado 14/04/2024 14:54

Goiânia - Guillermo Varela virou desfalque de última hora no Flamengo para o jogo contra o Atlético-GO, neste domingo, 14. O lateral-direito apresentou quadro viral com febre e dores no corpo.

O Rubro-Negro, então, o retirou da lista de relacionados. Com isso, Ayrton Lucas será deslocado para fazer a lateral direita. Viña entra no time titular e atuará pela esquerda.

O Flamengo irá a campo com: Rossi; Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Atlético-GO e Flamengo medirão forças neste domingo, a partir das 16h, no Serra Dourada. A partida é válida pela primeira rodada do Brasileirão 2024.