Gerson, do Flamengo será relacionado para o jogo contra o Atlético-GOMarcelo Cortes / CRF

Publicado 13/04/2024 12:31

Rio - O Flamengo anunciou na tarde deste sábado (13) que Gerson será relacionado pelo para o duelo contra o Atlético-GO, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O meia não entrava em campo desde fevereiro, por conta de uma operação na região renal.

Gerson não entra em campo desde o dia 15 de fevereiro, quando atuou na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Bangu, pelo Carioca. Três dias depois, foi internado e diagnosticado com hidronefrose (dilatação do rim). No dia 1º de março, foi submetido a uma pieloplastia para correção de estenose congênita.

Entretanto, o meia apresentou uma melhora significativa em sua recuperação. Seu retorno, que antes era prevista para meados de maio, foi antecipado em um mês por conta de sua melhora surpreendente.

A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, acontecerá no próximo domingo (14), às 16h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.