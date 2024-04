Carlinhos conversa com Tite, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 11/04/2024 15:34

Rio - Novo reforço do Flamengo, Carlinhos já está liberado para fazer sua estreia. O nome do atacante apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta quinta-feira (11) e ele já pode ficar à disposição de Tite para o primeiro jogo no Brasileirão, contra o Atlético-GO, no domingo (14), às 16h, no Serra Dourada.

Neste primeiro momento, Carlinhos só poderá atuar pelo Flamengo no campeonato nacional. Como foi contratado após o período de inscrições, ele ficará fora da fase de grupos da Libertadores. Além disso, já atuou na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu e não pode vestir outra camisa na competição.

Contratado após a suspensão de Gabigol até abril de 2025 por tentar fraudar um exame antidoping, Carlinhos tem boas chances de atuar contra o Atlético-GO. O titular Pedro está gripado, além de vir de uma sequência forte de jogos, e deve ser poupado.

Carlinhos foi um dos destaques do Nova Iguaçu na histórica campanha do time no Campeonato Carioca deste ano. O novo atacante rubro-negro terminou a competição com oito gols, atrás apenas de Pedro, que marcou 11 vezes.