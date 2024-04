Léo Ortiz aproveita tão esperada chance no Flamengo e mostra que pode dar 'dor de cabeça' a Tite - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/04/2024 18:50

Rio - Na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palestino (CHI), na última quarta-feira (10) , o zagueiro Léo Ortiz estreou com a camisa rubro-negra e fez o gol que selou a primeira vitória da equipe na Libertadores deste ano.

Ao fim da segunda etapa, Lorran cobrou escanteio na primeira trave, o defensor conseguiu antecipar a marcação e mandar a bola para as redes com o pé direito. Em participação na FlaTV, ele revelou que a jogada havia sido ensaiada.

"Eu fiz um sinal para o Lorran esperar eu e o Léo chegarmos na área. Ele fez um bom cruzamento, eu antecipei e fiz o gol na minha estreia. Nem nos melhores sonhos eu projetaria uma estreia assim. Feliz por ter tido a oportunidade no primeiro pau, numa bola parada e em um lance que foi treinado pela gente", declarou o zagueiro.

Léo Ortiz também comentou o alívio de ampliar o placar e dar tranquilidade ao Flamengo nos minutos finais do duelo: "Coroou a partida e deu um alívio porque o jogo estava ficando mais tenso".

O próximo compromisso do Rubro-Negro será na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, domingo (14), contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, às 16h (de Brasília).