Varela em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/04/2024 13:16 | Atualizado 11/04/2024 13:34

vitória por 2 a 0 sobre o Palestino-CHI, pela Libertadores, na última quarta-feira (10). fotogaleria Rio - Vivendo um ano iluminado dentro e fora de campo, Guillermo Varela está se firmando cada vez mais como titular do Flamengo. Pai da pequena Milena, que nasceu há menos de um mês, o lateral-direito teve mais uma atuação sólida na

Até o ano passado, o camisa 2 era a terceira opção no Flamengo para sua posição, atrás de Wesley e Matheuzinho, e atuou apenas em 21 jogos na temporada. Neste ano, o bom desempenho lhe rendeu sequência com Tite e o tornou titular absoluto da lateral direita, já somando 14 partidas em 2024.

"Estou muito agradecido, por ter sido pai e pelo meu momento dentro de campo. Preciso aproveitar cada oportunidade que o Tite está me dando e esse elenco, que é bom demais. Com confiança, vou aproveitar tudo que vem pela frente", disse Varela.

Com Tite, Varela precisou readaptar seu estilo de jogo e acabou crescendo de produção. O uruguaio revelou que o treinador tem pedido para que ele jogue mais por dentro.

"O Tite sempre me pede para ficar mais por dentro, para liberar o corredor. É claro que no decorrer do jogo, acabou jogando por fora também em alguns momentos, mas na maior parte do tempo fico por dentro para liberar o corredor", contou.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time volta a campo no próximo domingo (14), às 16h, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, na rodada de estreia do torneio nacional. O próximo compromisso pela Libertadores será somente no dia 24, contra o Bolívar-BOL, em La Paz.