Léo Ortiz fez o segundo do Flamengo na vitória sobre o Palestino - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 08:00 | Atualizado 11/04/2024 09:59

Rio - Mais de um mês após chegar ao Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz, enfim, fez sua estreia com a camisa rubro-negra na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino-CHI , na noite da última quarta-feira (10), pela Libertadores, no Maracanã. Autor do segundo gol, o camisa 3 aproveitou a tão esperada oportunidade e mostrou que tem potencial para dar 'dor de cabeça' ao técnico Tite.

Além de uma atuação firme na defesa, o zagueiro também mostrou que pode ser útil como uma boa arma ofensiva, não só pelo gol. Segundo o "Sofascore", Ortiz foi o segundo jogador que mais finalizou na partida, com quatro arremates. Ele ficou atrás apenas de Pedro, que teve cinco finalizações.

"Me sinto muito preparado para vestir essa camisa e jogar para toda essa torcida. Foi muito importante tudo que eu vivi nesta noite. Ainda tenho algumas coisinhas para acertar, até pelo tempo que fiquei sem jogar, o timing ainda não foi o melhor. Mas estou muito feliz pelo gol e pela vitória", declarou o jogador na zona mista após a partida.

"Eu estava muito ansioso pela estreia. Nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar estando bem fisicamente. Foi uma situação muito diferente, mas importante para que eu pudesse me adaptar ao que o Tite gosta e pegar entrosamento com meus novos companheiros. E também vivenciar o dia a dia, os jogos, a torcida, a atmosfera, que é totalmente diferente de tudo que eu já vivi", completou.

Apesar de ter iniciado bem sua trajetória pelo Flamengo, Léo sabe que precisará suar a camisa para conquistar espaço em um time com a defesa tão ajustada. Em 2024, os titulares Fabrício Bruno e Léo Pereira ainda não tomaram gol atuando juntos.

"Eu vim para o Flamengo para disputar posição. Sabia que seria uma disputa de alto nível, já que meus companheiros estão fazendo um grande trabalho, e que eu tinha que trabalhar para aproveitar a oportunidade para conseguir manter o nível da maneira que eles estavam mantendo", afirmou.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time volta a campo no próximo domingo (14), às 16h, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, na rodada de estreia do torneio nacional. O próximo compromisso pela Libertadores será somente no dia 24, contra o Bolívar-BOL, em La Paz.