Lance do gol de Pedro na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palestino no MaracanãRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 00:06

Rio - Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino (CHI) , nesta quarta-feira (10), no Maracanã, o atacante Pedro analisou o confronto e indiciou que o Rubro-Negro não foi bem na segunda etapa. Para ele, no entanto, o jogo complicado diante dos chilenos precisa ser comemorado devido às projeções dentro da Libertadores.

O Flamengo dominou na primeira etapa, empilhou chances desperdiçadas, e voltou para o segundo tempo desligado. O Palestino subiu suas linhas, buscou trabalhar a bola no meio-campo e levou muito perigo no jogo aéreo logo nas primeiras movimentações.

"O primeiro tempo foi muito bom, com um volume de jogo muito alto que a gente teve. Mas no segundo eu acho que caiu um pouco o ritmo. Não fizemos um bom segundo tempo. Tivemos chances claras de gol, para um placar mais amplo no primeiro tempo, mas foi uma boa partida. Jogo complicado, de Libertadores... É sempre importante vencer dentro de casa", disse Pedro, em entrevista à emissora Globo após o jogo.

Contando o calendário de pré-temporada, Pedro já anotou 15 gols no início de 2024 e é o principal artilheiro do Flamengo. O centroavante volta a campo com a equipe no domingo (14), contra o Atlético-GO, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.