Léo Pereira - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 12/04/2024 08:49

Rio - A temporada de 2024 para a defesa do Flamengo tem sido quase perfeita. Atuando com seus jogadores principais, o clube carioca sofreu apenas um gol em 16 partidas, ajudando muito o Rubro-Negro a conquistar o título do Carioca. Porém, além de cumprir sua prioridade, os zagueiros do clube carioca estão mostrando faro de gol na temporada.

Léo Pereira, de 28 anos, é o principal exemplo. Com 13 partidas, o zagueiro já marcou três gols. Ele é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, ao lado de Everton Cebolinha, sendo superado apenas por Pedro, que já fez 13 gols na temporada, e foi o maior goleador do Estadual.

Léo Ortiz teve uma estreia dos sonhos pelo Flamengo. Além de ajudar a defesa a não ser batida na vitória sobre o Palestino, o defensor ainda balançou as redes, confirmando o resultado positivo diante do clube chileno, pela Libertadores, no Maracanã.

Convocado para servir a seleção brasileira nos últimos amistosos, Fabrício Bruno ainda não balançou as redes na temporada. Ele atuou em 12 partidas em 2024. Porém, no ano passado, mostrou seu faro de artilheiro e marcou três gols em 64 partidas. Além deles, David Luiz também faz parte do setor e ainda não fez gols no ano.