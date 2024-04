Carlinhos usará o número 22 - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 12/04/2024 16:00

Rio - Reforço do Flamengo para 2024, o atacante Carlinhos foi apresentado no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira (12). O novo número 22 do Rubro-Negro ressaltou a felicidade em vestir a camisa do clube carioca e o foco em ganhar títulos.

"Sempre sonhei em estar no Flamengo, e Deus está realizando meu sonho. Expectativa é sempre de ganhar títulos, esse é o principal objetivo. Se Deus quiser, vamos conquistar títulos. Muito feliz pela família estar acompanhando, empresários, estar na mesa com grandes pessoas", disse.

O centroavante chegou ao Flamengo após se destacar na histórica campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca deste ano. Ele foi o vice-artilheiro da competição, com 8 gols, ficando atrás somente de Pedro, que agora é seu companheiro de equipe.

"Estou ansioso pela minha estreia, não tem como esconder isso, porque é um sonho vestir o manto sagrado. Quero ajudar meus companheiros dentro de campo para que possamos sair com as vitórias", declarou.

Carlinhos já havia pensado em desistir da carreira de jogador de futebol quando era mais jovem. Atualmente com 27 anos, ele garantiu estar mais maduro e reforçou que deseja esquecer o passado: "Eu não tinha a maturidade que tenho hoje. Era muito jovem quando tudo aconteceu. Creio que hoje estou preparado, Deus me preparou para estar vivendo esse momento. É esquecer o passado e apresentar o novo Carlinhos do Flamengo".

"Tudo tem um aprendizado e tem seu tempo determinado para todas as coisas. Foi um tempo que tive que amadurecer, aprender que as coisas não são no tempo que a gente quer, e sim no tempo de Deus. Esperei o tempo de Deus chegar na minha vida, chegou e estou muito feliz com isso", completou.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, defendeu a contratação de Carlinhos após indagações por ter sido concretizada antes da final do Carioca. De acordo com ele, o negócio foi acelerado pelo assédio de outros clubes ao jogador. "Chegamos no momento que teria que decidir entre o politicamente correto ou fechar imediatamente com algum questionamento", afirmou.