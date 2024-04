Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2024 20:00

Rio - A declaração de Tite sobre prioridade nas competições que o Flamengo disputará em 2024 foi um dos temas da coletiva do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, nesta sexta-feira, 12. Nesse sentido, o dirigente disse que o Fla buscará ganhar o que for disputar, como manda o presidente Rodolfo Landim. No entanto, ele ressaltou que isso será feito com auxílio da ciência, para saber quais jogadores estarão em melhores condições.

"Um ponto que temos que ser recorrentes falando é que muitas coisas a ciência vai falar: a parte de fisiologia; de fisioterapia; o departamento médico. São situações que dão o nosso norte em relação ao que se pode e o que não se pode em determinado jogos. Lógico que o Flamengo quer ganhar e disputar: quer disputar sempre da melhor maneira; e ganhar sempre o que for disputar. Nós faremos e ganharemos e o que for possível. Existe um pedido do presidente Rodolfo Landim, que é quem manda, que todas as competições sejam disputadas para ganhar", afirmou Braz.

"É isso que será feito, mas claro que dentro da análise da ciência. Temos departamentos em que investimos milhões, temos praticamente um laboratório aqui dentro exatamente para isso. Até os treinamentos são todos monitorados por GPS, nós sabemos de todas as variáveis possíveis dessa situação, o que está treinando, se está treinando muito ou pouco. Temos um departamento que nos dará muita ênfase e muito o norte do que poderemos fazer. Tenho certeza que o Tite falou em relação dessa maneira que eu coloquei aqui. Talvez depois de um jogo não tenha muito tempo para responder", completou.

Na entrevista coletiva, Braz também fez críticas ao calendário do futebol brasileiro. Vale lembrar que o Brasileirão não vai parar durante a Copa América, e o Flamengo deve ter desfalques importantes no período.

"Todos nós aqui dentro entendemos qual foi a colocação do Tite. Acho que isso é importante, isso vem à tona para se entender quais são os caminhos que serão trilhados. Deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações, esse calendário irresponsável ao qual o Flamengo precisa se submeter, ele impõe algumas situações. Um calendário em que vamos jogar nove jogos numa Data Fifa, e nós teremos seis ou sete jogadores fora", disse Braz.