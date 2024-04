Hugo Souza - Divulgação / Chaves

Rio - Emprestado ao Chaves, de Portugal, Hugo Souza, de 25 anos, tem se destacado no futebol lusitano. Com contrato até o junho de 2024, o goleiro não está nos planos do Flamengo. Em entrevista coletiva, o vice de futebol, Marcos Braz, citou que o Rubro-Negro se vê bastante bem servido no setor.

"É um empréstimo. O detentor é o Flamengo, caso acabe o empréstimo e não tenha mercado, a gente respeita o contrato e ele volta, mas, para deixar claro, na nossa cabeça nesse primeiro momento, a gente não conta com o jogador. A gente trouxe o Rossi, tem um reserva em que a gente acha de altíssima qualidade (Matheus Cunha), tem um menino da base já super enturmado aqui (Lucas Furtado), que ele já está mais do que equacionado em relação ao ambiente", disse na última sexta-feira.

Hugo Souza se profissionalizou pelo Flamengo em 2020 e teve um excelente começo. Posteriormente, o goleiro oscilou bastante e perdeu espaço. Ele foi emprestado pelo Rubro-Negro no ano passado. Marcos Braz elogiou o jogador, mas afirmou que acredita que seu ciclo no clube tenha se encerrado.

"Então, a gente neste primeiro momento, a gente não vê como uma possibilidade da volta dele. A não ser que aconteça uma situação de mercado, que eu acho muito pouco provável, até pelas atuações dele, até pela estatura dele, até pelo amadurecimento dele já. Fora daqui, eu pessoalmente gosto muito dele e que ele tenha uma sequência de carreira ainda melhor que ele teve até agora", afirmou.