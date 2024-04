Gabigol treinando ao lado de Fábio Mahseredjian em seu condomínio - Reprodução

13/04/2024

Rio - Suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol não pode treinar nas dependências do Flamengo e de qualquer outro clube. Com isso, o atacante está treinando em um campo no condomínio onde mora, e uma imagem dele fazendo atividade com o preparador físico Fábio Mahseredjian, do Rubro-Negro, vazou na internet.

Os treinamentos em casa já eram costume de Gabigol desde antes da suspensão por doping. O jogador tem uma academia na própria casa e sempre fez atividades particulares, além dos treinamentos pelo Flamengo.

O planejamento físico de Gabigol durante o período de suspensão é feito pelo próprio Flamengo, com o objetivo de reduzir ao máximo os danos sofridos neste período.



Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.



À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.



Na defesa do jogador, enviada ao Tribunal no dia 28 de janeiro, o Flamengo anexou imagens de câmeras de segurança do Ninho para reforçar a versão do atleta, que nega qualquer tentativa de fraude ao exame antidoping. Um dos pontos alegados pelos advogados é que o atacante realizou exame de sangue, que é considerado mais efetivo.



O Flamengo ainda alega que a decisão de Gabigol só realizar o exame depois do treino foi por orientação do departamento médico, porque ele já fazia atividade física no momento em que os agentes chegaram para realizar o exame, o que inviabilizaria a coleta de urina.