Revelado pelo Flamengo, Hugo Moura estava no Athletico desde 2022Divulgação / Athletico

Publicado 14/04/2024 09:10

Rio - O Vasco acertou a contratação de Hugo Moura, de 26 anos, e a negociação renderá cerca de R$ 5 milhões ao Flamengo , que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Ao todo, o Cruz-Maltino pagará 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10 milhões) no volante.

Cria da base do Flamengo, Hugo Moura estava no Athletico e entrou em campo 12 vezes nesta temporada, sendo titular pela última vez no dia 30 de março.

O volante começou a se destacar no Rubro-Negro em 2018, quando foi campeão da Copinha, ao lado de nomes como Pepê, Bill, Lucas Silva e Wendel. No time principal, apareceu somente em 2019. Ele estava no grupo campeão da Libertadores e do Brasileirão, sob o comando de Jorge Jesus. Naquela temporada, fez seis jogos e deu um passe para gol.

No ano seguinte, com pouco espaço no clube, foi emprestado ao Coritiba, sendo titular absoluto da equipe. Em 2021, Hugo Moura retornou ao Flamengo e entrou em campo 20 vezes, mas, em seguida, foi para o Athletico, clube que estava até os dias de hoje.