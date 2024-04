Flamengo e Atlético-GO se enfrentaram no Serra Dourada - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 14/04/2024 18:19 | Atualizado 15/04/2024 10:39

Goiás - Em jogo bastante tumultuado e com uma arbitragem polêmica, o Flamengo não teve uma boa atuação e mesmo com vantagem numérica durante praticamente todo o jogo, venceu somente no fim o Atlético-GO por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada. De La Cruz em belíssima cobrança de falta e Pedro, de pênalti nos acréscimos, fizeram os gols dos cariocas. Luiz Fernando descontou para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira. No dia seguinte, o Atlético-GO vai até o Rio para encarar o Botafogo, no Nilton Santos, no mesmo horário.

O primeiro tempo entre Flamengo e Atlético-GO foi bastante sonolento. Os visitantes tiveram a posse de bola, mas pouco criaram. O gramado irregular do Serra Dourada dificultou um pouco a missão das duas equipes.

A primeira oportunidade da etapa inicial aconteceu aos 33 minutos e foi criada pelo Atlético-GO. Emiliano Rodríguez recebeu em boas condições, dentro da área, e finalizou para boa defesa do goleiro Rossi, que evitou que o Flamengo saísse atrás do placar.

Aos 47 minutos, o Atlético-GO ficou com um a menos. Alix Vinicius fez falta em Pedro, sendo o último homem, e foi expulso. Na cobrança, Nicolás de La Cruz acertou belo chute e colocou o Flamengo em vantagem na partida.

Em vantagem no placar e com um homem a mais, o Flamengo não conseguiu controlar o jogo no começo do segundo tempo. Valente, o Atlético-GO foi para cima e empatou. Aos 18 minutos, Luiz Fernando, ex-atacante do Botafogo, apareceu para cabecear e deixar tudo igual em Goiânia.

Aos 22 minutos, um lance incrível aconteceu. Léo Pereira empurrou Luiz Felipe dentro da área, quando a bola estava na mão de Rossi. A arbitragem assinalou pênalti, Na cobrança, Shaylon carimbou a trave do Flamengo e a partida seguiu empatada.

Em busca da vitória, Tite colocou em campo Gerson e promoveu a estreia de Carlinhos. O Atlético-GO chegou a fazer o segundo gol em finalização de Baralhas, mas a arbitragem assinalou condição irregular de Emiliano Rodríguez, confirmada pelo VAR.

Nos acréscimos, quando a partida parecia que terminaria empatada, Maguinho deu uma cotovelada em Bruno Henrique dentro da área. Após intervenção do VAR, a arbitragem sinalizou pênalti e expulsou o jogador do Atlético-GO. Na cobrança, Pedro cobrou e deu a vitória para os cariocas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 2 FLAMENGO



Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Arbitragem: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Renda/ Público: 35.195 torcedores / R$ 4.469.095,00

Cartões Amarelos: Adriano Martins, Alejo Cruz, Guilherme Romão, Rhaldney e Vagner Love (Atlético-GO); Fabrício Bruno e Léo Pereira (Flamengo)

Cartões Vermelhos: Alix Vinicius, Maguinho e Jair Ventura (técnico) (Atlético-GO)

Gols: De la Cruz, aos 51 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando, aos 17, e Pedro, aos 57 minutos do segundo tempo.



ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique), Alix Vinicius e Guilherme Romão; Rhaldney (Yony González), Baralhas, Shaylon e Alejo Cruz (Luiz Felipe), Luiz Fernando (Max) e Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Jair Ventura



FLAMENGO: Rossi; Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Carlinhos) e Viña (Gerson); Erick Pulgar, De la Cruz (Lorran) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Victor Hugo), Pedro e Everton Cebolinha (Bruno Henrique). Técnico: Tite.