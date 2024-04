Flamengo venceu o Atlético-GO na estreia do Brasileirão, mas atuação deixou a desejar - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/04/2024 15:40

Rio - O desempenho ruim do Flamengo nas partidas contra Atlético-GO e Millionarios-COL, quando teve um homem a mais em boa parte do tempo, chamou atenção. Nos dois jogos, o time de Tite teve dificuldades para aproveitar a vantagem e só conseguiu marcar gols em lances de bola parada, com os pênaltis convertidos por Pedro e o belo gol de falta de De La Cruz diante do time goiano.

Com a bola rolando, o Flamengo não conseguiu dominar os jogos, mesmo com um homem a mais. Contra o Millonarios, por exemplo, a vantagem não foi suficiente nem mesmo para o time carioca impedir o gol de empate em 1 a 1.

Já na estreia do Brasileirão, o Atlético-GO conseguiu impor seu jogo e levou perigo ao Rubro-Negro na maior parte do segundo tempo. Os goianos, inclusive, terminaram a partida com quatro finalizações no gol, enquanto o clube da Gávea teve apenas duas. Mesmo com a vitória no fim, a equipe de Tite deixou a desejar.

O problema é algo antigo no Flamengo, e vem acontecendo antes mesmo da chegada do técnico Tite. Segundo levantamento feito por O DIA, nos últimos 340 minutos em que esteve em vantagem numérica, o Fla marcou apenas quatro gols com a bola rolando. Ou seja, o Rubro-Negro levou, em média, 85 minutos para balançar as redes em jogadas trabalhadas com pelo menos um jogador a mais em campo.

Na pesquisa, foram descartados gols de pênalti e faltas, além de expulsões que aconteceram nos acréscimos do segundo tempo das partidas.

Veja o levantamento:

Atlético-GO 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2024) - 47 minutos com um a mais em campo

Millonarios-COL x Flamengo (Libertadores 2024) - 28 minutos com um a mais em campo

Fluminense 0 x 2 Flamengo (Carioca 2024) - 27 minutos com um a mais em campo (marcou um gol no período)

Flamengo 1 x 0 Red Bull Bragantino (Brasileirão 2023) - 4 minutos com um a mais em campo

Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2023) - 43 minutos com um a mais em campo (marcou um gol no período)

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2023) - 20 minutos com um a mais em campo

Bahia 0 x 1 Flamengo (Brasileirão 2023) - 40 minutos com um a mais em campo

Grêmio 0 x 2 Flamengo (Copa do Brasil 2023) - 31 minutos com um a mais em campo (marcou um gol no período)

Fluminense 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2023) - 38 minutos com um a mais em campo

Bahia 2 x 3 Flamengo (Brasileirão 2023) - 16 minutos com um a mais em campo e 12 minutos com dois a mais em campo

Racing 1 x 1 Flamengo (Libertadores 2023) - 46 minutos com um a mais em campo (marcou um gol no período)

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 21h30, contra o São Paulo, no Maracanã. Além da buscar a segunda vitória no Brasileirão, a equipe rubro-negra tem a chance de convencer jogando diante de sua torcida.