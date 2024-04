Olivinha é um dos maiores ídolos da história do Flamengo no basquete - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/04/2024 14:57

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo no basquete, o ala-pivô Olivinha, de 40 anos, anunciou nesta terça-feira (16) que irá encerrar sua carreira ao fim da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogador publicou vídeo nas redes sociais explicando os motivos (veja abaixo).

Emocionado, Olivinha destacou sua condição física na reta final da temporada em meio ao início dos playoffs. O lado familiar também pesou na decisão do atleta, que tem média de 8.3 pontos e quatro rebotes por partida.

"A dor que estou sentindo no meu corpo é um fator grande para eu tomar essa decisão, além da rotina de treino, jogo e viagem, que é pesadíssima. Chegou a hora de novas aventuras, novos desafios e de dar mais atenção à minha família, afinal, são mais de 20 anos como jogador profissional", disse o jogador.

Olivinha veste a camisa rubro-negra desde 2012, quando chegou do Pinheiros para a quinta temporada do NBB. Pelo clube da Gávea, conquistou títulos como a Copa Intercontinental de 2014 e 2022, BCLA 2020/21, Liga das Américas de 2014, além das temporadas 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19 e 2020/21 do NBB.

O Flamengo perdeu no último fim de semana o título da Basketball Champions League Americas (BCLA) para o Quimsa, da Argentina, pelo placar de 92 a 80. Agora, o Rubro-Negro se concentra de olho no início dos playoffs do NBB, contra o Botafogo, com primeiro jogo marcado para o sábado (20).

Veja o pronunciamento de Olivinha: