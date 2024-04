Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude do exame de antidoping - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude do exame de antidopingRenan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 16/04/2024 11:30 | Atualizado 16/04/2024 12:25

Rio - Gabigol vive a expectativa pelo retorno aos gramados ainda neste ano. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) enviou a documentação necessária e indicou o representante para o julgamento do atacante do Flamengo na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A defesa do jogador enviou no último dia 2 de abril a documentação para abrir o pedido de efeito suspensivo. Ao todo, três árbitros vão participar do julgamento, sendo um indicado pela defesa e outros indicados pela acusação e pelo CAS.

O representante da defesa é inglês e o da acusação é alemão. Já o CAS deve indicar o seu representante até o fim de semana. Depois, o julgamento pode ocorrer a qualquer momento. As partes serão notificadas do resultado através de um comunicado oficial do tribunal.

O processo judicial no CAS possui um custo. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) demorou para realizar o pagamento, que foi feito pelo próprio Gabigol para acelerar o julgamento.