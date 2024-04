Wesley em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo pode ter o retorno do lateral-direito Wesley na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã. O camisa 43 participou normalmente do treino da última segunda-feira (15), no Ninho do Urubu, e vive a expectativa de ser relacionado. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e, posteriormente, confirmada por O DIA.

Wesley estava se recuperando de uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Ele vem sendo desfalque para o técnico Tite desde o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu.

o Rubro-Negro não tinha um reserva da posição para substituir Varela, o que obrigou Tite a improvisar Ayrton Lucas do lado direito na estreia do Brasileirão, contra o Atlético-GO, já que o uruguaio apresentou um quadro quadro viral com febre e dores no corpo. O retorno de Wesley deve solucionar um problema enfrentado pelo Flamengo nos últimos jogos. Sem o jovem

Desde a chegada de Tite, Wesley perdeu espaço no Flamengo por conta do crescimento de Varela e passou a ser figura carimbada no banco de reservas. Em 2024, o lateral atuou em apenas seis partidas.